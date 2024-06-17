بريق الذهب يتلاشى مع انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية

2024-06-17 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في تطورات السوق العالمية، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا يوم الاثنين، حيث ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وأظهرت التقارير الأسبوع الماضي استقرار التضخم، مما أدى إلى رفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وفي الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2321.11 دولارا للأونصة، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 2335.30 دولارا للأونصة.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، مما يدل على فقدان السوق العمل لزخمه ويحفز التوقعات لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

من ناحية أخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 29.13 دولارا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 953.30 دولارا، فيما خسر البلاديوم 0.1% ليصل إلى 889.21 دولارا.

وتستمر التوقعات بمزيد من الحذر في الأسواق حيال تطورات البيانات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على أسعار المعادن الثمينة في الفترة القادمة.