المرور تعلن عن الطرق السريعة العاملة بنظام الرادارات وآلية توحيد الغرامات مع الإقليم

2024-06-17 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن الطرق السريعة العاملة بنظام الرادارات، فيما اشارت الى آلية توحيد الغرامات مع الإقليم.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " مديرية المرور العامة جادة وعازمة على تفعيل نظام الرادارات في الطرق السريعة"، مبينا انه "تم تطبيق نظام الرادارات في الطرق السريعة المؤدية الى كربلاء المقدسة و الأنبار وديالى وبابل، وسيتم إدخال باقي المحافظات لتحديد السرعة ومنع السرعة الزائدة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية في الطرق الخارجية".

وأضاف أن "هناك الكثير من المقترحات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها مديرية المرور العامة بعضها دخل حيز التنفيذ كالكاميرات الذكية والرادارات في الطرق الخارجية و الإشارات الضوئية الإلكترونية وتخطيط وتأثيث الشوارع وافتتاح معمل اللوحات والأتمتة الإلكترونية وتغيير ساعات الدوام الرسمي لفك الاختناقات المرورية، وهناك خطط مستقبلية لدى المديرية بالتوجه نحو التكنولوجيا والحداثة، من اجل تلبية طموحات المواطن العراقي".

وبشأن توحيد فرض الغرامات ما بين المركز والإقليم، اوضح الحسون أن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً عالي المستوى ما بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان من خلال تبادل المعلومات عن طريق الأقراص والتبادل الإلكتروني في ما يخص رصد المخالفات المرورية في بغداد وإقليم كردستان".