مقتل منتسب للحشد إثر انفجار منزل مفخخ شمال بغداد

2024-06-17 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل منتسب للحشد الشعبي إثر انفجار منزل مفخخ أثناء عملية امنية شمال العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن احد منتسبي الحشد الشعبي قتل ، اليوم، خلال عملية تفتيش وتطهير منطقة البو بحر ضمن القاطع الشمالي في الطارمية.

وبين المصدر، أن المنتسب لقي حتفه اثر الدخول إلى منزل متروك وأثناء تفتيشه اتضح أن المنزل مفخخ، موضحا أن الضحية ينتسب إلى كتبية الهندسية في الحشد الشعبي.