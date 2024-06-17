النصر يتلقى عرضا سعوديا لبيع لابورت

2024-06-17 13:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

تلقى نادي النصر، عرضا سعوديا، لرحيل مدافعه الإسباني إيميريك لابورت هذا الصيف، بعد موسم واحد فقط من ارتداء قميص "العالمي".

وكان النصر قد تعاقد مع لابورت خلال صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي، مقابل 27.50 مليون يورو.

وشارك الإسباني صاحب 30 عاما، مع النصر، خلال الموسم الماضي، في 39 مباراة، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ولكنه تعرض لانتقادات حادة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه بمنصة تويتر، فإن النصر تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، للحصول على خدمات لابورت مقابل 14 مليون دولار.

وأوضح "إدارة النصر ترى أن هذا المبلغ ليس كافيا، وتنتظر الحصول على عرض مادي أعلى من أجل التخلي عن المدافع الإسباني".

وأشار "هناك بعض الأندية في الدوري السعودي، التي طلبت التعاقد معه على سبيل الإعارة، ولكن إدارة العالمي تسعى لانتقال دائم".

وتبلغ القيمة التسويقية لإيميريك لابورت في الوقت الحالي 20 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2026.