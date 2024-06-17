الدفاع المدني تكشف لـ "بغداد اليوم": الحوادث انخفضت بنسبة 44% ومفارزنا ستنتشر داخل المناطق

2024-06-17 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، عن تخصيص 50 مليار دينار لدعم جهود وعمل المديرية، فيما اشارت لانخفاض نسبة الحوادث الى 44% مقارنة بالنصف الأول من هذا العام.

وقال مدير اعلام المديرية العقيد رحمن حسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "تم تخصيص 50 مليار دينار عراقي لبناء 25 مفرزة نموذجية داخل المناطق السكنية"، مشيرا الى "انجار ما يقرب عن 85% من هذا المشروع ".

وأضاف حسين، ان " حصة جانب الكرخ في العاصمة كانت 11 اما الرصافة فكانت حصتها 12 مفرزة"، مؤكدا ان "هذه المفارز تم انتخابها في المناطق التي ربما تحدث بها حرائق ".

وتابع ان "25 مليار دينار خصصت لتعاقد وشراء عجلات حديثة حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم للانتقال الى المناشئ الرصينة كاليابان والصين وألمانيا"، لافتا الى انه "تم التعاقد على اليات جديدة حيث تم وصول جزء منها وتباعا، سيتم استكمالها خلال العام الجاري".

واكد حسين، ان "هناك دعم من قبل وزير الداخلية ونتيجة هذا الدعم مقارنة بالنصف الأول من هذا العام فقد انخفضت الحوادث بنسبة 44% ".

وكان عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، أوضح الثلاثاء (11 حزيران 2024)، أسباب ارتفاع نسبة "حوادث الحريق" في العراق.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وتيرة الحرائق في مواسم الصيف العراقية ترتفع بنسبة تصل الى 50% وربما اكثر لثلاث أسباب رئيسية، وهي، عدم تفاعل أصحاب المهن والقطاعات التجارية وصولا الى المنازل مع مبادئ السلامة العامة، يضاف اليها خطورة تذبذب التيار الكهربائي وما ينتج عنه من تماس يقود الى 40% من الحرائق بشكل مباشر".

وأضاف إن "من 70 - 80% من المحال والشركات وغيرها من القطاعات وصولا الى المخازن لا تعتمد شروط السلامة العامة التي تضمن عدم اندلاع الحرائق او تقليلها قدر الإمكان"، لافتا الى أن "فرق الإطفاء في حالة استنفار على مدار الوقت".

وأشار الى أن "حرائق الحقول الزراعية 80% منها بسبب الإهمال وعدم التفاعل مع شروط السلامة التي تعلنها فرق الدفاع المدني"، مبيناً أنه "ربما يكون بعضها بفعل مدبر لكنه يبقى ضمن حيز محدود للغاية قياسا بالأسباب الأخرى".

وبحسب تتبع "بغداد اليوم" لموقع تنبيهات الحرائق العالمي، فان اجمالي تنبيهات عدد الحرائق اكثر من 18 الفا و700 حريق في الأربعة اشهر الأولى من العام الجاري، فيما كانت نفس الفترة من العام الماضي 2023 عدد الحرائق الإجمالي 15 الف حريق.

اما تنبيهات الحرائق الشديدة، فمنذ بداية العام الحالي وحتى 15 نيسان الماضي بلغت اكثر من الفين و400 حريق، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023 فلقد بلغت حينها نحو الفين و650 حريقا.

هذا يعني ان هناك زيادة بنسبة 24% بإجمالي عدد الحرائق بمختلف المستويات "الكبيرة والخفيفة"، اما عدد الحرائق الكبيرة فلقد انخفض بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي.