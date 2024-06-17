الأنبار: خطة لإنشاء طريق ستراتيجي مهم يربط بمحافظة نينوى

2024-06-17 13:36:01 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليمي

أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن خطة لإنشاء طريق ستراتيجي مهم يربط المحافظة ب محافظة نينوى، فيما اشارت الى ان العمل جار على إنجاز مشاريع 2024.

وقال قائممقام قضاء راوه خالد وليد الراوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع قيد الإنجاز ضمن تخصيصات الأمن الغذائي الطارئ تضمنت جميع قطاعات التربية والبلدية والماء والكهرباء بالاضافة الى مشروع مهم وحيوي وهو مستشفى سعة 25 سريراً قيد الإنجاز"، منوها بأن "المشروع سيدخل الخدمة نهاية العام الحالي".

واضاف، "لدينا مشاريع عديدة ضمن البلدية اضافة الى مشروع مدرسة بسعة 18 صفاً ومشروع آخر خاص بتأهيل الكهرباء في القرى التابعة إداريا الى قضاء راوه".

وأشار، الى أن "العمل جار على إنجاز مشاريع 2024 بحسب توجيهات رئيس الوزراء والمنهاج الحكومي"، مؤكدا "إعداد خطة لإعمار القرى تتضمن تعبيد الطرق وإنشاء مدارس ومحطات لمياه الشرب ومحطة كهرباء".

وأفصح، عن "خطة مستقبلية لطريق ستراتيجي اقتصادي تجاري عسكري أمني مهم جدا يربط محافظة نينوى بمحافظة الأنبار يبلغ طوله 134 كيلو متراً ".