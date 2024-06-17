2024-06-17 13:42:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الناس سيستبدلون في المستقبل الهواتف الذكية بغرسات دماغية للتواصل. وكان ماسك قد وجه على شبكة X الاجتماعية سؤالا إلى المستخدمين عما إذا كانوا سيثبتون واجهة Neuralink في أدمغتهم، والتي ستسمح لهم بالتحكم في هاتفهم الجديد X بقوة التفكير. وأجاب نفسه على هذا السؤال قائلا إن الناس لن […]

ظهرت المقالة ماسك يسأل متابعيه: هل ستغرسون الشرائح في أدمغتكم؟ لن تحتاجوا الهواتف مستقبلا أولاً على ايشان.