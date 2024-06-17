2024-06-17 13:42:06 - المصدر: منصة إيشان

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للصحفيين في أوسلو اليوم الاثنين، إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأوضح لازاريني أنه لم يتغير شيء من الناحية العملياتية بعد مع استمرار الأعمال القتالية […]

ظهرت المقالة الأونروا: القتال مستمر في غزة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي “الإيقاف التكتيكي” أولاً على ايشان.