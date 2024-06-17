زاخو تنشر كتبيات إرشادات للسائحين بثلاث لغات وتحذر من السباحة في الأنهار

2024-06-17 13:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، طبع ونشر كتبيات إرشادات وتوجيهات للسائحين بثلاث لغات، فيما نشرت فرق إنقاذ وغواصين على طول نهرين فيها لتفادي حوادث الغرق.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في إدارة زاخو المستقلة، قاسم عوني، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة قامت اليوم بتوزيع كتيبات صغيرة مطبوعة بثلاث لغات هي الكوردية والعربية والإنكليزية على السائحين الوافدين إلى زاخو"، مبيناً أن "الكتيبات تحتوي على تعليمات وإرشادات للسياح لضمان سلامتهم وتحذر من السباحة في المواقع الممنوعة على طول نهريّ الخابور وهيزل".

وأضاف أن "دائرة الدفاع المدني في زاخو نشرت فرق الإنقاذ والغواصين على طول نهر الخابور الذي يمتد لـ20 كيلومتراً ويقطع مدينة زاخو الحدودية وذلك لتفادي حدوث أي حالات غرق أو سقوط في النهر".

وأكد عوني، على "أهمية التزام السائحين بالإرشادات والتعليمات لضمان سلامتهم"، معرباً عن أمله في أن "تكون هذه الخطوة مفيدة في تجنب الحوادث والحفاظ على أرواح الزائرين".

ودعا عوني جميع الزوار إلى "التعاون مع فرق الإنقاذ والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان تجربة سياحية آمنة وممتعة في زاخو".