" الفيتو الامريكي" يتلاشى بشأن تزويد العراق بنوعين من الأسلحة

2024-06-17 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، عن تلاشي الفيتو الامريكي بشأن تزويد العراق بسلاحين.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عاش أوضاع استثنائية بعد 2003 فرضت تحديات كثيرة ومنها ملف التسليح وتعزيز قدرات الجيش والذي عانى من الفيتو الامريكي في منع اقتناءه بعض الأسلحة والتجهيزات خاصة فيما يتعلق بالقوة الجوية والدفاع الجوي وهذا ما يفسر تكرار الخروقات من خلال المسيرات والطائرات الحربية لأجوائه بين فترة وأخرى".

وأضاف ان "الفيتو الامريكي بدء يتلاشى خاصة وان الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن تمخضت عنه صفقة لتعزيز الاسطول العراقي من الطائرات الحربية الحديثة وبقدرات اعلى"، لافتا الى ان "الحكومة وضعت امامها استراتيجية تعزيز منظومة الامن القومي للبلاد من خلال تطوير سلاحي القوة الجوية والدفاع الجوي".

وبين اسكندر أن "الفيتو الامريكي بدء يتلاشى حول تزويد العراق بأسلحة القوة الجوية والدفاع الجوي وبغداد بدات تنوع في مصادر السلاح من اجل تأمين وضعها الدفاعي لمات يحفظ امنها واستقراره ويدر الخطر عن حدودها".

يذكر أن الولايات المتحدة الامريكية، وافقت على بيع معدات عسكرية الى العراق بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع مزمع للدعم اللوجستي ومعدات ذات صلة لطائرات هليكوبتر من شركة بيل للعراق".

وأضافت، أن "الصفقة ستكون بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار"، مبينة أن "وحدة تكسترون التابعة للشركة، هي المتعاقد الرئيس على السلاح".