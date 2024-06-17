النفط توضح تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع هانيويل الأمريكية

2024-06-17 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – نصار الحاج

أوضحت وزارة النفط، اليوم الاثنين، تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة هانيويل الأمريكية لتطوير المصافي، وفيما أشارت إلى توجيه رئيس الوزراء بإعداد دراسة لإنشاء شبكة أنابيب محاذية لطريق التنمية، كشفت عن مشاريع ستدخل الخدمة قريباً تختص برفع الطاقة التكريرية.

وقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏هنالك مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل وزير النفط تحت رعاية رئيس الوزراء مع شركة هانيويل، وهي من الشركات التخصصية الكبيرة ذات الأعمال الواسعة في جميع النشاطات"، مشيراً إلى "عقد ورشة عمل مع الشركة بشأن نشاط المصافي".

وأوضح الزوبعي، أن "المذكرة التي تم توقيعها تهدف لوضع المشاريع الخاصة بتطوير المصافي وتلبية ما تم توجيهه من قبل رئيس الوزراء حول وصول طاقة التصفية لـ40 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للنفط الخام"، منوهاً بأن "ارتفاع طاقات المصافي لـ40 بالمئة سيضيف قيمة للنفط الخام المنتج ويؤدي إلى رفع المردودات المالية وبالتالي تكون داعمة للاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أن "7 مشاريع تمت مناقشتها في ما يخص المصافي وبطاقة 70 ألف برميل لكل مشروع في محافظات ميسان وذي قار والمثنى والنجف الأشرف، فضلاً عن الوحدة الثالثة في مصافي الدورة وحديثة والقيارة".

وأشار إلى أن "خطة الوزارة تم طرحها ومناقشتها بشكل مستفيض مع شركة هانيويل من خلال الورشة المنعقدة، ومن المؤمل تقديم رؤية كاملة من قبل الشركة بشأن عملية تطوير المصافي بالقدرات المطروحة خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف، أن "شركة هانيويل، معروفة بخبراتها وقدراتها الفنية والتكنولوجية وهي مهمة لكسب وانتقال الخبرات للملاكات الوطنية وتطوير المنشآت"، مؤكداً أنه "بعد إكمال الإعداد للمشاريع سيتم تحديد آلية التنفيذ والفترات الزمنية لإنجازها".

ونوه بأن "رئيس الوزراء، أولى اهتماماً كبيراً بقطاع التصفية من خلال التطوير ورفع قدرات المصافي لأهميته الاقتصادية الكبيرة"، مبيناً أن "إنجازات كبيرة طرأت على قطاع التصفية خلال الفترة القصيرة الماضية المتمثلة بإنجاز الوحدة الرابعة في مصفى الجنوب والتي أضافت طاقات تكريرية 70,000 برميل، فضلاً عن وحدة الأزمره في نفس مصافي الجنوب التي سيتم افتتاحها قريبا جدا، حيث اضافت نحو 1200 متر مكعب من البنزين عالي الاوكتين، كذلك إنجاز وحدة الأزمرة في مصفى الدورة وتأهيل مصفى الشمال بوقت قياسي والذي أضاف طاقة تكريرية بحدود 150 ألف برميل".

واستطرد: "خلال الأيام القليلة المقبلة ستدخل وحدة الـ سي سي أر في مصفي الشمال إلى الخدمة وستضيف بحدود 3,000,000 لتر من البنزين عالي الاوكتين، كذلك وحدة الازمره في مصفى الشمال أيضا تم تشغيلها"، مؤكداً أن "هذه المشاريع جميعها أنجزت بفترات قصيرة جدا".

وتابع، أن "المشاريع المقبلة، التي ستدخل الخدمة قريباً ستكون عاملاً مساعداً في رفع الطاقات التكريرية وسد الحاجة الاستهلاكية المحلية لبعض المنتجات منها وحدة الـ اف سي سي في مصافي الجنوب، إذ من المؤمل إنجازها في النصف الاول من العام المقبل، حيث ستضيف إنتاجا من البنزين عالي الاوكتين بمقدار 4000 متر مكعب إلى 4,000,000 لتر مكعب، وكذلك لدينا أيضا مشاريع إضافات الطاقة التكريرية في مصفى حديثة، خلال الربع الحالي من العام الجاري، بإضافة 20,000 برميل".

ولفت، إلى أن "رئيس الوزراء، وجه وزارة النفط بإعداد دراسة تتضمن إنشاء شبكة أنابيب محاذية لطريق التنمية تلبي كل الخطط الستراتيجية المستقبلية لوزارة النفط من الحقول إلى عملية النقل، من أجل تسهيل عملية مناقلة النفط الخام والغاز بين الشمال والجنوب وكذلك المنافذ التصديرية".