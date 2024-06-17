نادي الكهرباء يكشف كواليس انتقال علي جاسم للدوري الإيطالي

2024-06-17 14:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتجه أزمة انتقال لاعب منتخب العراق لكرة القدم، ومهاجم فريق الكهرباء، علي جاسم، إلى الأندية الأوروبية ممكنة، بعد تدخل من رئيس النادي لينال اللاعب الشاب فرصته الاحترافية.

وكان انتقال علي جاسم إلى أندية غير عراقية يواجه عقبة وضعتها إدارة نادي إنطاليا سبور التركي الذي سبق وأن تعاقد مع جاسم في صيف العام الماضي، إلا أن اللاعب فضّل العودة واللعب في الدوري العراقي، مما دفع إنطاليا إلى وضع شرط مقابل إنهاء عقده وهو أن لا يوقع أي عقد احترافي حتى نهاية الموسم الحالي لدوري نجوم العراق.

وقال عضو إدارة نادي الكهرباء، والمتحدث باسم النادي نعيم صدام، لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق أصبح سهلاً للاعبنا الموهوب علي جاسم من أجل الانتقال إلى الدوري الإيطالي مع فريق كومو، بعد تدخل رئيس نادي الكهرباء على الأسدي".

وأوضح "لقد سبق وأن وقعنا كإدارة على تعهد مع نادي إنطاليا سبور التركي يلزم بعدم انتقال علي جاسم لأي نادي خارج العراق إلا بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن فسخ العقد بعد مدة قليلة مع النادي التركي، والتعهد يتضمن غرامة مالية تبلغ 200 ألف دولار في حال انتقل لأي غير عراقي، لكن بعد نهاية الموسم سيكون نادينا حر في التصرف".

وأشار صدام إلى أن "النادي لن يقف أمام طموحات اللاعب علي جاسم في الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وعرض نادي كومو الإيطالي وصلنا قريباً جداً ونسعى أن نتفاوض بشأن رفع القيمة المالية للعرض، لاسيما وأن من حق إدارة الكهرباء أن تفاوض في سبيل توفير أفضل عقد احترافي للاعبنا الموهوب".

واستدرك قائلاً "فيما يخص عرض نادي بيتيس الإسباني، فالعرض وصلنا شفهياً ولم نتلقى عرضاً رسمياً لغاية الآن".

وكان اللاعب علي جاسم قد وقع عقداً مع نادي إنطاليا سبور التركي في تموز/ يوليو 2023 للعب لثلاثة مواسم، إلا أنه وبعد أقل من أسبوع على وجوده مع النادي التركي قرر الاعتذار وفسخ عقده والعودة إلى الدوري العراقي، وبعد عودته إلى نادي الكهرباء تمت إعارته إلى نادي القوة الجوية ليلعب في صفوف فريقه بدوري نجوم العراق.