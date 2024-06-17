الميرنغي يخطط لتحصين احد نجومه

2024-06-17 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير الميركاتو، فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024) عن خطة لدى نادي ريال مدريد الاسباني، لتجديد عقد نجمه داني كارفخال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكتب رومانو، على حسابه بشبكة "إكس"، قائلاً، إنه "بعد حسم موقف لوكا مودريتش وفاسكيز، ينتظر ريال مدريد توضيح وضع ناتشو، ثم سيبدأ محادثات التجديد مع داني كارفاخال

وأضاف ان "ريال مدريد سعيد للغاية بأداء والتزام داني كارفاخال، وسيكون العقد الجديد محل نقاش اللاعب والنادي في الأشهر المقبلة".

يذكر أن داني كارفاخال خاض 41 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم بمختلف البطولات، وأحرز 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويرتبط الظهير الأيمن داني كارفاخال بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، مما يمنحه الحق في التوقيع مجانا لأي فريق، بداية من كانون ثاني/ ينايرالمقبل.

المصدر: وكالات



