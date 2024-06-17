2024-06-17 15:18:02 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع - فليح العبيدي

أعلنت جامعة سامراء، اليوم الاثنين، عن مساع لاستحداث قسم الدراسات العليا في جامعة سامراء.

وقال رئيس جامعة سامراء صباح علاوي السامرائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة الاستحداثات الجديدة في جامعة سامراء، تمت بناء على طلبات ودراسات معدة مسبقاً".

وأوضح، "تم استكمال استحداث الدراسة المسائية في قسم اللغة الروسية بكلية الآداب وكذلك في قسم التاريخ"، مؤكدا "الاهتمام بتفعيل وتنمية كلية الآداب، لاسيما العمل على استحداث قسم الترجمة بعد استحداث قسم الإعلام بالدراستين الصباحية والمسائية".

واشار، الى ان "العمل جار على استحداث الدراسات العليا، في عدد من أقسام كلية الآداب منها طبعا قسم الآثار وقسم اللغة العربية وغيرهما من الأقسام".

واضاف، "أما في ما يتعلق بأرض الجامعة الجديدة، فإن الجامعة بانتظار كل ما يتعلق بميزانية 2024، لاسيما وان التصاميم والارض جاهزة، وكذلك الاموال مرصودة من قبل الميزانية الاتحادية".

وتابع، أن "حلقات العمل مستأنفة في الجامعة الجديدة ومن المؤمل خلال الفترة المقبلة أن يرى المشروع النور".