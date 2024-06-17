2024-06-17 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، القبض على أطراف مشاجرة مسلحة ضبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة وسط بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "قوة من اللواء الثالث الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين اطراف مشاجرة مسلحة في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد".

واضافت ان "العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة، وعلى الفور توجهت القوة الى المكان المقصود وتبين وجود مشاجرة مسلحة بين طرفين".

وبينت انه "تم ضبط بحوزتهم (5 بنادق مختلفة الانواع ، قاذفة RBG7، صواريخ قاذفة مختلفة الانواع، 464 اطلاقة متنوعة، 4 مخزن عتاد، ٣ حاوية عتاد BKC تحتوي 2250 اطلاقة)"، مؤكدة انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".