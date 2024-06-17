نبأ سار من اشبيلية لجماهير النصر السعودي

2024-06-17 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي إشبيلية الاسباني، اليوم الإثنين (17 حزيران 2024)، رحيل المدافع المخضرم سيرجيو راموس بشكل رسمي عن الفريق.

وقال النادي في بيان، إن "راموس أبلغ النادي، بأنه لن يستمر في الموسم المقبل، بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى الفريق الذي نشأ فيه كلاعب".

وأضاف ان "راموس لعب 37 مباراة في الموسم المنصرم، بمجموع 3301 دقيقة، وأحرز 7 أهداف".

وتابع النادي انه "يود النادي أن يشكر راموس على التزامه وقيادته وتفانيه الكامل، ونتمنى له التوفيق في تحديه الاحترافي القادم".

واختتم "سيودع راموس، النادي، غدا الثلاثاء، عبر مؤتمر في قاعة الصحافة بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وسيكون برفقته رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو".

يذكر أن راموس ارتبط بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال الموسم المقبل.

المصدر: وكالات