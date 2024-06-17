بعد درجات الحرارة الخمسينية.. "رياح البوارح" ترطب اجواء العراق ابتداء من الغد

2024-06-17 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، ان عاملا إيجابيا سيرافق موجة الحر ابتداءً من يوم غد ما يؤدي الى تخفيف حدتها.

وقال الزيادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الموجة الحارة التي تجتاح البلاد سيرافقها عاملا إيجابيا بدءًا من يوم غد الثلاثاء وهو هبوب رياح نشطة المعروفة بـ (رياح البوارح)"، مبينا ان "الرياح ستنشط خلال ساعات النهار وتشتد في المنطقتين الوسطى والجنوبية والتي تستمر حتى مطلع شهر تموز المقبل".

وأضاف الزيادي ان "الرياح تخفف الضغط النفسي وتقلل شدة الحر والرطوبة، ما يجعل الأجواء حارة صيفية اعتيادية نهاراً طبيعية ليلاً"، مستدركا بالقول: "لكن تبقى سخونتها محسوسة".

وتابع، "اما درجات الحرارة فمن المتوقع ان تسجل معدلات تلامس الـ 50 مئوية خاصة في بعض محافظات الوسط والجنوب وتستمر الموجة حتى السبت المقبل"، مرجحا "انكسار الموجة الحارة تدريجياً السبت المقبل لتعود الأجواء اعتيادية مطلع الأسبوع المقبل".

وكانت هيئة الانواء الجوية، أعلنت الاثنين (17 حزيران 2024)، عن حالة الطقس في مدن البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما بينت ان 7 محافظات تسجل فيها درجات الحرارة نصف درجة الغليان.