السياحة: نسب إنجاز متقدمة في أعمال تأهيل مدينة أور وحراك لإنشاء 4 فنادق

2024-06-17 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد الطالبي

أعلنت هيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في أعمال تأهيل مدينة أور، فيما اشارت الى الاتفاق على إنشاء 4 فنادق في محافظة المثنى .

وقال مدير عام التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة مؤيد هيثم رسن، لوكالة الأنباء العراقية، (واع): "زرنا محافظة المثنى وتوجهنا الى بحيرة ساوة، حيث تمت مناقشة آلية إعادة الماء للبحيرة".

واشار، الى "وجود اكثر من 150 بئرا ارتوازيا تسببت بجفاف البحيرة"، لافتا الى أن "البحيرة تقع ضمن أعمال منظمة رامسو، والتي تعتمد على معيارين، المياه الجوفية والكلس الموجود في البحيرة".

واوضح، أن "اجتماعاً عقد مع وزارة الموارد المائية ومسؤولي المحافظة وتم الاتفاق على إعادة بحيرة ساوة للعمل خلال الأشهر المقبلة".

من جانب آخر ذكر رسن، أن "محافظة المثنى تفتقر لوجود فنادق"، مؤكدا "الاتفاق مع المحافظ، على تخصيص مبالغ من إيرادات الحكومة المحلية وبناء 4 فنادق في المحافظة قريباً".

وفي سياق متصل نوه مدير عام التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة، بأن "الأعمال في مدينة أور السياحية، وصلت الى قرابة 70 بالمئة"، مشيرا الى "إنجاز قبلة حج المسيح قريبا جدا، فضلا عن إنشاء فندقين في المدينة".

وأردف، أن "مدينة أور تعتبر من الأماكن السياحية ويوجد إقبال كبير عليها من داخل وخارج العراق".