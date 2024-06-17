2024-06-17 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد الزوبعي، اليوم الاثنين، (17 حزيران 2024)، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقرب إيقاف استيراد البنزين من الخارج.

وقال الزوبعي لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة النفط تمكنت حاليا من إيقاف استيراد اكثر من نصف كمية ما نستورده من البنزين الخارجي".

وأضاف، ان "العراق يستورد سابقا كمية من البنزين تصل الى 14 مليون لتر لكن بعد دخول مصفى كربلاء الى العمل ساهم في انتاج 7 ملايين لتر بنزين عالي الاوكتان ماساهم في انخفاض نصف المستورد".

وبين الزوبعي، ان "دخول مصفى الشمال للعمل فضلا عن ان الـ 20 من الشهر الجاري سيشهد افتتاح وحدة الـ CCR في مصافي الشمال ما سيساهم في دخول كميات محلية من البنزين تصل الى ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر من البنزين وهذا سيخفض من الكميات المستوردة حيث سيبقى العراق يستورد كمية تصل الى ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر وبالإمكان تغطية هذه الكميات في هذا العام إن تم افتتاح باقي المشاريع المقترحة".

يشار الى قطاع التصفية في البلاد يشهد في الفترة الأخيرة افتتاح عدد من المشاريع المهمة كان بينها مصفى كربلاء وبيجي والوحدة الرابعة ووحدة الازمرة في مصفى الجنوب إضافة الى ان هناك مشروع كبير في محافظة البصرة وهو مشروع الـ FCC والمزمع اكماله العام المقبل ليكون اضافة كبيرة لقطاع التصفية.