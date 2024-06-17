أثناء السباحة .. غرق شاب في نهر "سيروان" بإقليم كوردستان

2024-06-17 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة ادارة منطقة "كرميان" المستقلة بإقليم كوردستان، بأن شاباً يُدعى (أمير صباح مهدي) من مواليد 2004 من سكان قضاء خانقين لقي مصرعه غرقاً، ظهر اليوم الاثنين، أثناء السباحة في منتجع "ژالاناو".

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، إنه بحسب اقول أقرباء الشاب، فإنه قد غرق أثناء السباحة في المنتجع المذكور.

وأضاف أنه لم يتم العثور على جثة الشاب بعدُ، وقد وصلت فرق الشرطة والدفاع المدني إلى مكان الحادث وبدأت بالبحث عن الجثة.