2024-06-17 17:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن تشهد محافظة ذي قار خلال أيام عيد الأضحى ارتفاعًا كبيرا في درجات الحرارة، قد تتجاوز 50 درجة مئوية، وأجواء غير مستقرة ومغبرة. وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى تأثير المنخفض الجوي القادم من شبه الجزيرة العربية، ومن...

The post طقس عيد الأضحى في ذي قار: حرارة مرتفعة تتجاوز عتبة الـ50 مئوية وأجواء مغبرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.