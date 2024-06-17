2024-06-17 17:06:06 - المصدر: منصة إيشان

قال المتحدث باسم الخارجية السويسرية فالنتين كليفا، إنه تمت في البداية بالخطأ إضافة العراق والأردن إلى قائمة الموقعين على البيان الختامي حول أوكرانيا، لأسباب تتعلق بمشاكل في التنسيق قبل اعتماد القائمة النهائية. ووفقاً لوكالة نوفوستي للأنباء، تم حذف العراق والأردن من قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك عقب مؤتمر أوكرانيا، بعد ساعات من نشره. وأضاف […]

ظهرت المقالة حذف العراق والأردن من قائمة الدول الموقعة على “بيان أوكرانيا” بعد ساعات من نشره أولاً على ايشان.