راضي: جولات استكشافية لإعداد منتخب كروي نسوي قادر على المنافسة

2024-06-17 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم صالح راضي، اليوم الاثنين، أن الكادر التدريبي يخطط لإعداد منتخب نسوي قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن المرحلة المستقبلية ستشهد جولات استكشافية لانتقاء لاعبات جيدات.ونقل بيان لاتحاد كرة القدم عن راضي قوله، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا كبيرا للجهود التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الكرة النسوية تأهبا للاستحقاقات الخارجية المرتقبة".وأضاف، "نأمل تشكيل منتخب نسوي قوي قادر على التنافس مع منتخبات دول الجوار"، مؤكدا إن "المرحلة المستقبلية ستشهد قيام الملاك التدريبي والجهاز الإداري بجولات استكشافية في عموم العراق، لانتقاء اللاعبات اللواتي يمكن الاعتماد عليهن لبناء المنتخب المنشود".وتابع راضي: "سنقوم أيضا بزيارة بعض الدول الأوروبية وغيرها لاستكشاف بعض اللاعبات لتعزيز صفوف المنتخب بلاعبات مميزات، ثم تأتي المرحلة اللاحقة وهي الدخول في التجمعات والمعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبعد الاطمئنان على مستوى الإعداد سندخل في مرحلة المباريات التجريبية، وحسب التدرج من السهل إلى الصعب، وبما يتناسب مع مستوى منتخبنا".وأشار مدرب المنتخب النسوي إلى: إن "اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات واللجنة النسوية، مهتمون جدا بموضوع تطوير الكرة النسوية، ووضع استراتيجية تشجع كل فرق الدوري العراقي، على تشكيل فرق نسوية في أنديتها بالمواسم المقبلة، لإقامة دوري يحظى باهتمام جماهيري كبير، إضافة إلى استقدام محترفات بمستوى عال".وأوضح، أن "الطريقة الواجب إتباعها في تدريب اللاعبات في هذه المرحلة، وخصوصا داخل العراق، هي تدريب اللاعبات في المنتخب، وإعطائهن للأندية قبل المباراة بيومين فقط في حال موافقة الأندية، وذلك للتأكد من تدريبهن مهاريا وبدنيا وتكتيكيا بشكل جيد ومستمر لضمان بنائهن بصورة صحيحة، ومتابعة موضوع التغذية الصحية على وفق برامج يعدها مختصون، وعلى هذا الأساس يتطلب بناء المنتخب النسوي انتقاء اللاعبات الجيدات، وإقامة معسكرات داخلية وخارجية لضمان استمرار البناء الصحيح للاعبات، وإجراء مباريات كثيرة لتعزيز خبرة اللاعبات ووضع استراتيجية لمدة خمسة أعوام لبناء منتخبات الفئات العمرية والشباب والوطني".