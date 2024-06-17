سياحة السليمانية: لم نسجل اي اعتداء على الوافدين للمدينة

2024-06-17 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية آرام شواني، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، أن أوضاع السياح تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي مضايقات لهم، نافيا وجود اي اعتداء على الوافدين للمدينة.

وقال شواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مديرية السياح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تتابع أوضاع السياح وأي مضايقات يتعرضون لها نزم بواجبنا على أكمل وجه".

وأضاف أن "المديرية لم تسجل أي حالات اعتداء على السياح العرب الوافدين إلى المدينة أو عمليات نصب واحتيال، أما الاستغلال ورفع الأسعار فهذا طبيعي، ولا يستهدف السياح أو العرب، فأغلب أهل المصالح يرفعون الاجور في الأعياد والمناسبات، ومع ذلك هنالك إجراءات رادعة بحقهم".

وبين أنه "لم نسجل أي حالات اعتداء على السائحين العرب، بل العكس يشعرون بالارتياح، والعوائل تخرج إلى جميع المصايف بشكل طبيعي".

وتشهد محافظة السليمانية، ازدهارا بالحركة السياحية ونشاطا في المصايف والمتنزهات، حيث تجذب الآلاف من العوائل للخروج.