إسبانيا.. القضاء على شبكة لداعش خططت لمهاجمة ريال مدريد

2024-06-17 18:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، القضاء على شبكة لعصابات داعش الإرهابية، كانت تخطط لمهاجمة حافلة لاعبي ريال مدريد وجماهيرهم.وذكرت صحيفة (El Confidencial)، إن "الإرهابيين حددوا ملعب سانتياغو برنابيو، وهو الملعب الرئيسي لفريق ريال مدريد، كأحد أهدافهم، بالإضافة إلى ذلك، حرضت المؤسسة على تنفيذ الهجمات خلال بطولة كرة القدم الأوروبية في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا".وأضافت الصحيفة، أن "الشرطة اعتقلت تسعة أشخاص، حيث جرت العملية بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي".هذا وأعلنت إسبانيا "المستوى الرابع من التهديد الإرهابي من بين خمسة مستويات محتملة".وفي وقت سابق، "كانت قد تعرضت بعض الملاعب الأوربية لتهديدات إرهابية منها (ملعب الإمارات في لندن، وملعب حديقة الأمراء في باريس، وملعبي سانتياغو برنابيو، وسيفيتاس/ متروبوليتانو في مدريد)".المصدر: روسيا اليوم