2024-06-17 18:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأثنين، بأن الطائرات الحربية شنت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان القصف استهدف احدى القمم في سلسلة جبل (كاره) المطلة على العمادية دون توفر معلومات دقيقة حول الخسائر الناتجة عن الضربات.

ويقوم الجيش التركي بقصف مناطق عدة داخل اقليم كوردستان بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة، الأمر الذي يسبب اضرارا كبيرة للمدنيين.

وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد ذكرت، يوم السبت 15 من شهر حزيران الجاري، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كوردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.