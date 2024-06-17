2024-06-17 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر المركز العراقي للرصد البيئي "ICEM" ، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، من استمرار ما يعرف بالزحف الصحراوي في العراق الذي يفقد 100 ألف دونم سنويا بسبب التصحر.

وذكر المركز في بيان له، تلقته "بغداد اليوم"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن "الموضوع الذي تم اختياره ليوم التصحر والجفاف لهذا العام هو (متحدون من أجل الأرض: تراثنا مستقبلنا)، فهل نحن متحدون فعلا لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد باحتلال أراضينا التي توفر لنا الأمن الغذائي؟ وهل نعمل على منع عمليات تجريف الأراضي الزراعية في العراق ؟".

ودعا المركز إلى "إطلاق ستراتيجية وطنية لمعالجة الأراضي الصحراوية، والحفاظ على الرطبة منها وفي مقدمتها مقتربات الأهوار، فضلا عن استثمار الموارد المائية المتاحة بحرفية، وتفعيل مشاريع الأحزمة الخضراء في عموم المحافظات، لتثبيت زحف الكثبان الرملية باتجاه مراكز المدن والأراضي الزراعية".

فيما انتقد، "عدم إهتمام مؤسسات الدولة بأغلب المناسبات المتعلقة بالتغيرات المناخية، رغم أهميتها في تسليط الضوء على هذه الظواهر ، وتوعية المجتمع بضرورة التعامل معها بجدية".