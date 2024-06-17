2024-06-17 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 24 متهماً في عدد من مناطق بغداد بينهم مخالفون للإقامة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه " تم إلقاء القبض على 24 متهماً وفق المواد القانونية (مخدرات، مشاجرة، اعتداء، سرقة، مخالفين لشروط الاقامة) من خلال الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والقطعات الأمنية العاملة في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (سبع قصور، ام الكبر والغزلان، الرشاد، الطالبية، الحسينية) ببغداد، ".وأضاف البيان، أنه "تم أيضا ضبط ( 3 بندقية كلاشنكوف، مسدس، 3 مخزن عتاد، 45 اطلاقة، 2 دراجة نارية نوع تك تك مخالفة)، وتم إحالتهم مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة".