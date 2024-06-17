رومانيا تقسو على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في اليورو

2024-06-17 19:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحققت رومانيا فوزاً مثيراً على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة أمم أوروبا 2024.وسجل كل من نيكولاي ستانسيو (29) ورازافان مارين (53) ودينيس دراغوس (57) أهداف منتخب رومانيا.وبهذا الفوز حصد منتخب رومانيا نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الخامسة مؤقتا، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، والتي ستجري مساء اليوم.فيما سجل الفريق بهذا الانتصار أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا، حينما تغلب على إنجلترا 3-2 في دور المجموعات بتلك البطولة، ليصبح انتصار اليوم هو الفوز الثاني لرومانيا خلال خمس مشاركات بمنافسات اليورو.