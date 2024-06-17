2024-06-17 19:06:06 - المصدر: منصة إيشان

تزامناً مع سياحة العراقيين.. تركيا تشن غارات جوية على مواقع في دهوك أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض مواقع في قضاء العمادية شمالي دهوك إلى غارات جوية، بالتزامن مع تواجد العراقيين في أراضي الإقليم لغرض السياحة. وأبلغ المصدر منصة “إيشان”، أن “القصف التركي طال قمة في سلسلة جبل (كاره) المطلة على العمادية”، دون أن يشير […]

ظهرت المقالة مع توافد الآلاف على مصايفها.. تركيا تجدد غاراتها على كردستان أولاً على ايشان.