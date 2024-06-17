2024-06-17 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، ان الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على 24 متهماً ومخالفاً لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "خلال الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والقطعات الأمنية العاملة في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (سبع قصور ، ام الكبر والغزلان ، الرشاد ، الطالبية ، الحسينية) ببغداد، تم إلقاء القبض على 24 متهماً".

وأشار الى ان المتهمين اعتقلوا "وفق المواد القانونية (مخدرات ، مشاجرة ، اعتداء ، سرقة ، مخالفين لشروط الاقامة)، وضبط (3 بنادق كلاشنكوف، مسدس ، 3 مخازن عتاد ، 45 اطلاقة)".

ولفت البيان الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة".







