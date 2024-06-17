ماني يرحل عن الدوري السعودي

2024-06-17 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قرر النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، الرحيل عن الدوري السعودي في إطار الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي.

ووفقا لصحيفة "todofichajes" الإسبانية، فإن ماني لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، الذي انضم إليه الصيف الماضي قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها فنربخشة التركي، الذي يدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

وأضافت أن النصر سيسمح للنجم السنغالي بالرحيل عن صفوفه، في حال وصول عرض مالي مناسب، لا يقل عن 15 مليون يورو.

ولعب ماني 46 مباراة مع النصر السعودي، في جميع البطولات على مدار الموسم الماضي، وسجل 19 هدفا وصنع 11.



