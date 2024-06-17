"المرقد المجهول".. الأقدم في العراق ونجل أحد الأنبياء

2024-06-17 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

قد يتفاجئ البعض بوجود مرقد نجل نبي ذكر في القرآن أقصى شرق العراق قرب الحدود مع ايران تدور حوله الكثير من القصص التي تناقلتها ذاكرة الأجيال منذ مئات السنين وكان هدف لتنظيم القاعدة بعد عام 2007 بعد تفجيره بشكل مباشر قبل ان يعاد اعماره من قبل احد المتبرعين.

النبي (تاران) هكذا هي التسمية المحلية لمرقد بنيامين ابن النبي يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام الذي يقع قرب مدينة مندلي الحدودي 90 كم شرق ديالى قرب الشريط الحدودي مع ايران.

حيدر المندلاوي مسؤول حكومي سابق، قال لـ "بغداد اليوم"، ان "الكثير من العراقيين لا يعرفون بوجود مرقد النبي (تاران) في مندلي وهو نجل النبي يعقوب (ع) واسمه بنيامين وهو ايضا شقيق النبي يوسف عليه السلام".

واضاف ان "المرقد الذي تم تفجيره بعد 2007 من قبل القاعدة قبل ان يعاد اعماره من قبل متبرع مؤخرا من المراقد التي لا يعرف بوجودها سوى اهالي مندلي والمناطق القريبة وعمره آلاف السنين تحوم حول قصص كثيرة لكن لابد من وجود توثيق من قبل الجهات المختصة".

أرشد مصطفى وهو من سكنة منطقة قريبة قال لـ "بغداد اليوم"، بان "البعض يسميه بالمرقد المجهول لان عدد زواره قليل جداً والكثير لا يعرف بمكانه لكنه وفق رواية الاهالي، هو نجل النبي يعقوب عليه السلام" لافتا الى ان "زيارته تكثر في الربيع ولكنها محدودة جداً".

وأضاف ان "العديد من المراقد والمزارات الدينية توجد في مندلي ومحيطها".