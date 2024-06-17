2024-06-17 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الاثنين، عن المباشرة بتنفيذ أول مجمع عدلي يضم دوائر وزارة العدل في المحافظة مع بناء أول سجن مركزي اصلاحي في كركوك.

وقال وزير العدل لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العدل تمكنت من الحصول على مساحة من الأرض وسط كركوك لتكون مجمع عدلي لدوائر وزارة العدل ويضم أقسامها. لتكون دوائرنا في مجمع حكومي واحد يساهم في سرعة إنجاز معاملات المراجعين إليها".

واضاف شواني؛ أن "وزارة العدل تمكنت من استحصال الموافقات كافة لتنفيذ اول سجن مركزي اصلاحي في ناحية ليلان جنوب شرقي كركوك وسيكون هذا السجن مركزي ذو صلاحيات اتحادية ويساهم في جمع سجناء المحافظة أو المناطق المجاورة لها في كركوك ويراعي حاجات ذويهم".