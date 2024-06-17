وزير الكهرباء يوعز بنصب محطات متنقلة لفك الاختناقات بـ 5 مناطق في بغداد

2024-06-17 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، بنصب محطات متنقلة لفك الاختناقات بـ 5 مناطق في بغداد، فيما شدد على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين لاسيما في أوقات الأعياد.وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس، اليوم، اجتماعا موسعاً للملاكات المتقدمة في فرع توزيع كهرباء الكرخ"، لافتة الى ان "الوزير بارك للحاضرين حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للجميع دوام النجاح والسداد".وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع إجراء مراجعة للخطط الموضوعة، فيما يتعلق بأعمال تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء وفك الاختناقات".وأوعز الوزير "بإجراءات فورية لنصب محطات متنقلة وأخرى نوع ( E house ) لفك الاختناقات الحاصلة في محطات (العدل - النزاهة - الزيتون - الدورة - محطة 25 كيلو)، وتعزيز رصيد قطع الغيار في مخازن فرع التوزيع".وجدد فاضل بحسب البيان التأكيد على جميع المسؤولين بالنزول الميداني مع فرق الصيانة ومتابعة الأعطال، مشدداً "على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين لاسيما في أوقات الأعياد، ومضاعفة فرق الصيانة العاملة في الوقت الحالي".