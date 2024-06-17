2024-06-17 20:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، عن قرب إحالة مشروع الطريق الحولي الذي سيكون بعرض يتجاوز الـ 100 متر ويمتد بمرحلته الأولى من مطار البصرة الى ناظم شط البصرة.

وقال نائب محافظ البصرة ماهر العامري لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة التخطيط صادقت على المرحلة الأولى للمشروع وبانتظار احالتها لشركة رصينة بغية المضي بتنفيذه فهو حلم المحافظة والحلم أصبح حقيقة كون المصادقة موجودة والأموال مخصصة لهذا المشروع".

وبين العامري، ان "المشروع سيفتح مناطق جديدة بالمحافظة باتجاه شط البصرة وسيكون له انعكاسة على فك الاختناقات الموجود فيما ستكون هناك مراحل للمشروع ليكتمل في جميع مناطق المحافظة اي يكون حوليا على مركز وأقضية البصرة".

يذكر ان الحكومة الاتحادية أطلقت في اذار 2023 الحزمة الأولى من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وبلغت 15 مشروعا تم افتتاح خمسة منها على التتابع خلال الأشهر الماضية مع استمرار العمل في المتبقي منها.