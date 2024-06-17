2024-06-17 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

وردت إلى منصّة “إيشان” شكاوى من مواطنين في منطقتي الغزالية والشعلة في جانب الكرخ من بغداد، بعد انقطاع المياه عن منازلهم منذ ثلاثة أيام، بالتزامن مع انقطاع متكرر بالكهرباء، وارتفاع بدرجات الحرارة. وقال مواطنون من أهالي الغزالية لـ “إيشان”: “منذ ثلاثة أيام، والمياه تنقطع بشكل مكثّف وخلال 20 ساعة مضت، لم تعد إلينا”. وذكر المواطنون […]

ظهرت المقالة أهالي من بغداد: نستحم بالآرو.. لا ماء ولا كهرباء أولاً على ايشان.