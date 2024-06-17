2024-06-17 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

حصلت منصة “إيشان”، على وثيقة صادرة من مكتب وزير الداخلية، تتضمن صدور أوامر بمنع دخول الزي العسكري إلى المضايف والدواوين العشائرية. وجاء في الوثيقة، أنه “لوحظ في الآونة الأخيرة حضور عدد من الضباط إلى دواوين ومضايف شيوخ العشائر بالزي العسكري من غير المنسوبين إلى مديرية شؤون العشائر ونسّب الوزير عدم حضور الضباط بالزي العسكري إلى […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية “يمنع” دخول الضباط والمنتسبين للمضايف والدواوين العشائرية بالزي العسكري أولاً على ايشان.