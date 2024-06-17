المندلاوي يثمن الجهود المبذولة من السعودية لتيسيير أداء مناسك الحج

2024-06-17 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجهود المبذولة من السعودية لتيسيير أداء مناسك الحج.وقال بيان صادر عن مكتب المندلاوي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "التقى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، بناء على دعوة ضمن حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة وكِبار الشخصيات الإسلامية".وثمن المندلاوي بحسب البيان الجهود المبذولة والتسهيلات التي قدمتها المملكة السعودية إلى ضيوف الرحمن، والتي كانت لها دورها في تيسير أداء المناسك وإتمامها بالكامل، و نجاح موسم الحج هذا العام.