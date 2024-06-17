القانونية النيابية: النواب يتمتعون بالعطلة ولا توجد جلسة طارئة

2024-06-17 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب، ريبوار هادي، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، عدم وجود جلسة طارئة لانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وقال هادي لـ"بغداد اليوم"، ان "أعضاء البرلمان يتمتعون الآن بالعطلة التشريعية ولا يوجد أي حديث عن وجود جلسة طارئة بشان انتخاب رئيسا للبرلمان".

وأضاف، ان "ملف اختيار رئيسا للبرلمان يحتاج الى توافق سياسي، وانه لا يوجد اي توافق حتى الان بشأن اختيار الرئيس".

يشار الى ان منصب رئاسة مجلس النواب، ما زال شاغراً منذ أكثر من 7 أشهر، مع اخفاق المجلس لأكثر من مرة انتخاب رئيس له لغياب التوافق بين القوى السنية في انتخاب أحد المرشحين.

وفي أحدث تطورات الملف، أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، في (9 حزيران 2024)، وجود اجماع سياسي على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اجماعًا سياسيًا على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى، ولا توجد أي نية للإبقاء على محسن المندلاوي من قبل أي طرف من اطراف الإطار التنسيقي".