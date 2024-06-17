2024-06-17 22:54:07 - المصدر: منصة إيشان

رد مستشار رئيس الوزراء للسياسات الأمنية، خالد اليعقوبي، اليوم الاثنين، على تصريحات المرشحة لمهام السفيرة الأمريكية في العراق تريسي جاكوبسون، التي رأت أن “وجود تنمية اقتصادية وحكومة تقدم الخدمات، أمورٌ تُقلّل من نفوذ الميليشيات المهددة للعراق”، على حد قولها. وكتب اليعقوبي تغريدة تابعتها “إيشان”: استمعنا لجلسة الاستماع الخاصة بالمرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني رداً على السفيرة الأمريكية الجديدة: لا تفهم العراق “المتعافي” وتتدخل بشؤونه أولاً على ايشان.