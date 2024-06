إصلاح عطل كهربائي يعيد التيار إلى مناطق بصوب الشامية في الناصرية

2024-06-17 23:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار، المهندس عبد المجيد علاء مجيد، عن إصلاح العطل الذي أصاب القابلو الأرضي 33 ك.ف المغذي لمحطة الشموخ الثانوية، والذي تسبب في وقت سابق انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في صوب الشامية. وبحسب بيان رسمي اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية اكد...

