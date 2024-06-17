جريمة صادمة في العراق.. مصري يقتل أربعة من أبناء جلدته ويقطع جثثهم

2024-06-17 23:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن ملابسات جريمة صادمة، وقع ضحيتها أربعة عمال مصريي الجنسية.

وفي تفاصيل الحادث ذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تلقت إخطاراً عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط، شرعت شرطة المحافظة وبإسناد الجهد الاستخباري بالإجراءات اللازمة، ومن خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها (ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر)".

وأضاف البيان: "باشرت قوات الشرطة بتوسيع دائرة عملها، وبعد جمع المعلومات ومقاطعها، تبين لها أن هناك أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودون بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة، إذ كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء".

وتابعت: "وبعد التحري الدقيق والعمل الشرطوي، تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد والذي تبين أنه يحمل الجنسية المصرية أيضاً، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة".