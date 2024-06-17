"بعضها حديثة".. تدمير مضافات وكهوف لداعش في صحراء الأنبار

2024-06-17 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، عن ضبط وتدمير عدد من مضافات وأوكار وكهوف المفارز الإرهابية في صحراء الأنبار، مشيرة الى، ان "بعضها تم تهيئتها حديثاً".

وقال اعلام المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبعد البحث والتفتيش تم ضبط عدد من مضافات وأوكار وكهوف تابعة لعصابات داعش المنهزمة في صحراء الأنبار بمنطقة الكعرة".

ولفت الى "العثور على ورشة تصليح ومواد احتياطية للعجلات وعدة حفر ومواد غذائية وتجهيزات أخرى ومواد متنوعة".

وتكفلت مفارز الجهد الهندسي، بحسب البيان، "برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر المضافات بالكامل".











