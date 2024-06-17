القبض على مصري قتل أربعة اشخاص وقطع جثثهم في البصرة

2024-06-17 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، عن إلقاء القبض على متهم مصري الجنسية قتل أربعة من المصريين وقطع جثثهم في محافظة البصرة.

وذكر بيان لـ"بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود إخبار لشرطة محافظة البصرة عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط، شرعت شرطة المحافظة وبإسناد الجهد الاستخباري بالإجراءات اللازمة، ومن خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها (ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر)".

وأضاف ان "قوات الشرطة باشرت بتوسيع دائرة عملها، وبعد جمع المعلومات ومقاطعها، تبين لها أن هناك 4 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة، إذ كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء".

وأشار البيان الى، انه "وبعد التحري الدقيق والعمل الشرطوي، تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد والذي تبين أنه يحمل الجنسية المصرية أيضاً، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة، حيث دونت أقواله وتم إجراء كشف الدلالة وضبط كل ما له مساس بالجريمة".