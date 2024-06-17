المتحدث باسم الكهرباء يحدد الجهات غير المشمولة بقرار الغاء الاستثناءات

2024-06-17 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، الجهات غير المشمولة بقرار إلغاء الاستثناءات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير الكهرباء ألغى جميع الاستثناءات، وقرر الإبقاء على الحالات الحرجة كالمستشفيات وشبكات الصرف الصحي ومحطات المياه، لانها بتماس مباشر بحياة المواطنين، وإلغاء الاستثناءات الأخرى".

وأشار الى "مواصلة اجتماعات وزير الكهرباء مع شركات التوزيع في الفروع وقطعات الصيانة كافة".

وأوصى وزير الكهرباء بحسب موسى، "بتوفير المواد الحاكمة للشبكات الكهربائية، وأكد ان المواطن يحتل المرتبة الأولى في تجهيز الطاقة".

يشار الى ان قرار وزارة الكهرباء، بإلغاء الاستثناءات جاء بعد أيام من قرار الحكومة باعفاء 10 مسؤولين من القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين "فشلوا" في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين.