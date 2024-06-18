ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"

2024-06-18 00:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسيمة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تصنف كأكبر تجمع اقتصادي وبشري عالمي في الوقت الحالي.وقال إبراهيم في لقاء مع مؤسس شبكة "جوانشا" الصينية، لي شيمو، "إن ماليزيا ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"".وفي إجابته عن سؤال حول موعد انضمام بلاده إلى "بريكس"، قال رئيس الوزراء الماليزي: "لقد وضعنا بالفعل سياستنا واتخذنا قرارا بالفعل. وسنبدأ قريبا في اتباع الإجراءات الرسمية".الجدير بالذكر، أن روسيا أصبحت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، وتعمل روسيا في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل. وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.