فرنسا تتغلب بصعوبة على النمسا في اليورو

2024-06-18 00:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستهل منتخب فرنسا مشواره في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024 بفوز بشق الأنفس على النمسا بهدف نظيف مساء الاثنين.واستفاد الديوك من هدف ذاتي سجله ماكس ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه بعد مرور 38 دقيقة من الشوط الأول.وانتزع رفاق كيليان مبابي أول ثلاث نقاط بأداء غير مقنع ليتساوى منتخب فرنسا مع هولندا التي فازت على بولندا 1/2 أمس الأحد.