2024-06-18 00:36:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق منتخب فرنسا فوزاً صعباً على نظيره النمساوي 1-0، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل هدف اللقاء الوحيد مدافع النمسا ماكسيمليان ووبر بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وحققت فرنسا بذلك أول ثلاث نقاط لتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام هولندا، بينما بقت النمسا دون رصيد من النقاط في المركز الثالث.