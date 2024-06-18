2024-06-18 00:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انخفاض نسب تسجيل الحرائق في العراق، رغم وقوع أكثر من خمسة آلاف حادث خلال ستة أشهر من العام الحالي. وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح في تصريح لـ “إيشان”، إن “فرق الدفاع المدني أخمدت العديد من حوادث الحريق في بغداد وبقية المحافظات خلال الأشهر الستة الماضية من عام […]

ظهرت المقالة العراق يسجّل 5544 حريقاً بـ 6 أشهر.. والدفاع المدني: نعدّها نسبة منخفضة أولاً على ايشان.